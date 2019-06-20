20 Haziran 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den Adebayor'a veda

Başakşehir'den Adebayor'a veda
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Medipol 'de Togolu futbolcu ile yollar ayrıldı.

Turuncu lacivertli takım sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü futbolcuya veda ederken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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