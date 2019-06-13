13 Haziran 2019, Perşembe
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Okan Buruk Vedat Muriç'i istiyor
Giriş Tarihi: 13.06.2019
Başakşehir'in yeni hocası Okan Buruk, Rize'de coşturduğu Kosovalı yıldızı ısrarla istiyor.
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk'un, Demba Ba'yı düşünmediği, eski öğrencisi Vedat Muriç'i ise ısrarla istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcünün transferi için Başakşehir'in dışında, G.Saray, F.Bahçe ve Toulouse'un da devrede olduğu biliniyor. Karadeniz ekibinde ligin ikinci yarısında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Muriç'in de eski hocası Okan Buruk'a kapıları kapatmadığı ancak kulübüyle bonservis konusunda anlaşılması durumunda turuncu-lacivertlilerle görüşmeye hazır olduğu öğrenildi.
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