13 Haziran 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk Vedat Muriç'i istiyor

Okan Buruk Muriç'i istiyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 13.06.2019

'in yeni hocası , 'de coşturduğu Kosovalı yıldızı ısrarla istiyor.

'in yeni teknik direktörü 'un, 'yı düşünmediği, eski öğrencisi 'i ise ısrarla istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcünün transferi için Başakşehir'in dışında, G.Saray, F.Bahçe ve Toulouse'un da devrede olduğu biliniyor. ekibinde ligin ikinci yarısında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Muriç'in de eski hocası Okan Buruk'a kapıları kapatmadığı ancak kulübüyle bonservis konusunda anlaşılması durumunda turuncu-lacivertlilerle görüşmeye hazır olduğu öğrenildi.

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