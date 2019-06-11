11 Haziran 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de üç ayrılık birden! Göksel Gümüşdağ açıkladı

Başakşehir'de üç ayrılık birden! Gümüşdağ açıkladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 Giriş Tarihi: 11.06.2019

, teknik direktör için imza töreni düzenledi. Turuncu-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende hazır bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni sezonda üç ismin takımda olmayacağını açıkladı

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

"'a çok inanıyoruz. Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu beraber kazanacağız. Kendisi uzun yıllardır tanıdığım, bildiğim ve güvendiğim bir dostumdur."

"Başakşehir 5 yıldır zirveye oynuyor. Takımımız bu halini koruyacak. Sözleşmesi biten oyuncularımız dışında kimseyi vermeyi düşünmüyoruz."

"Adebayor, Serdar Taşçı ve Bajic'le sözlememiz sona erdi. Bu oyuncularımızla yollarımızı ayırdık."

Okan Buruk'un açıklamaları:

"Başakşehir gibi hedefi olan ve kurumsal anlamdaki gücüyle herkese örnek olan bir takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Kadroya ekleyeceğimiz kaliteli oyuncularla hedefimize yürüyeceğiz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak."

"Takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için elimizden geleni yapacağız. Abdullah Avcı'ya da böyle bir takım oluşturduğu için teşekkür ederim."

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