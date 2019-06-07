07 Haziran 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk hafta başında imzalıyor

Okan Buruk hafta başında imzalıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 07.06.2019

, teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığı ile hafta başında resmi sözleşme imzalayacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın 'ın başına geçmesinin ardından teknik adam arayış içine giren , bu konuda sona yaklaşmış durumda. Turuncu-lacivertliler, Ramazan Bayramı'ndan önce , , Akhisarspor, gibi takımları da çalıştıran ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sözleşmedeki son detayların da halledilmesinin ardından tecrübeli teknik adam ile hafta başında resmi sözleşme imzalanacak. Pazartesi veya salı günü Başkan 'ın da katılımıyla bir imza töreni düzenlenecek.

İmzadan sonra kadro planlaması

Resmi imzaların atılmasının ardından 45 yaşındaki çalıştırıcı, yönetim ile birlikte gelecek sezonun kadrosunu kurmak için masaya oturacak. Son üç sezonda olduğu gibi gelecek sezonda da Başakşehir'i şampiyonluk yarışı içinde tutmak isteyen Okan Buruk, transferin gözde isimleri olan Edin Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir gibi isimlerin de takımda kalmasından yana. Buruk, bu futbolcuların yanına yapılacak transferlerle kadroyu daha da güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

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