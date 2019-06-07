Okan Buruk hafta başında imzalıyor
Medipol Başakşehir, teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığı Okan Buruk ile hafta başında resmi sözleşme imzalayacak.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından teknik adam arayış içine giren Medipol Başakşehir, bu konuda sona yaklaşmış durumda. Turuncu-lacivertliler, Ramazan Bayramı'ndan önce Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor gibi takımları da çalıştıran Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varmıştı. Sözleşmedeki son detayların da halledilmesinin ardından tecrübeli teknik adam ile hafta başında resmi sözleşme imzalanacak. Pazartesi veya salı günü Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla bir imza töreni düzenlenecek.
İmzadan sonra kadro planlaması
Resmi imzaların atılmasının ardından 45 yaşındaki çalıştırıcı, yönetim ile birlikte gelecek sezonun kadrosunu kurmak için masaya oturacak. Son üç sezonda olduğu gibi gelecek sezonda da Başakşehir'i şampiyonluk yarışı içinde tutmak isteyen Okan Buruk, transferin gözde isimleri olan Edin Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir gibi isimlerin de takımda kalmasından yana. Buruk, bu futbolcuların yanına yapılacak transferlerle kadroyu daha da güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.
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