03 Haziran 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı! İmzalar bayramdan sonra

Okan Buruk Başakşehir'de! İşte imza tarihi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.06.2019

'de 'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna oturuyor. Başkan ile Okan Buruk prensip anlaşmasına vardı. Taraflar resmi sözleşmeyi bayram tatili sonrası imzalayacak.

, ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı.

Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.

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