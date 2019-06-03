03 Haziran 2019, Pazartesi
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Başakşehir Okan Buruk ile anlaştı! İmzalar bayramdan sonra
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna Okan Buruk oturuyor. Başkan Göksel Gümüşdağ ile Okan Buruk prensip anlaşmasına vardı. Taraflar resmi sözleşmeyi bayram tatili sonrası imzalayacak.
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.
Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile her konuda anlaşma sağladı.
Başakşehir ve teknik direktör Okan Buruk, 10 Haziran tarihinde basının karşısına çıkarak imzaları atacak.
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