31 Mayıs 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Okan Buruk dönemi

Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

Medipol Kulübü, 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 'la anlaşmaya vardı.

2018-19 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol 'de ile yollarını ayrılmasının ardından yeni teknik direktör oldu. Turuncu lacivertliler, Avcı'nın Beşiktaş ile anlaştığını bildirmesinin ardından teknik adam arayışlarına geçtiğimiz hafta itibariyle başlamıştı.

Medipol Başakşehir Kulübü, Çaykur Rizespor'la başarılı bir süreç geçiren Okan Buruk isminde karar kıldı ve genç teknik direktörle görüşme gerçekleştirdi.

Ç.Rizespor Kulübü'nün de bilgisi dahilinde gerçekleşen görüşmenin ardından Buruk, kendisine yapılan teklifi kabul etti. Anlaşmanın birkaç gün önce yapıldığı belirtilirken sözleşme süresinin 2+1 yıl olacağı ifade edildi.

Medipol Başakşehir'in Okan Buruk'ı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Muhammet Demir, Başakşehir'de

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