Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
Medipol Başakşehir Kulübü, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşmaya vardı.
2018-19 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı ile yollarını ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Okan Buruk oldu. Turuncu lacivertliler, Avcı'nın Beşiktaş ile anlaştığını bildirmesinin ardından teknik adam arayışlarına geçtiğimiz hafta itibariyle başlamıştı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Çaykur Rizespor'la başarılı bir süreç geçiren Okan Buruk isminde karar kıldı ve genç teknik direktörle görüşme gerçekleştirdi.
Ç.Rizespor Kulübü'nün de bilgisi dahilinde gerçekleşen görüşmenin ardından Buruk, kendisine yapılan teklifi kabul etti. Anlaşmanın birkaç gün önce yapıldığı belirtilirken sözleşme süresinin 2+1 yıl olacağı ifade edildi.
Medipol Başakşehir'in Okan Buruk'ı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
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