31 Mayıs 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Okan Buruk dönemi

Başakşehir'de Okan Buruk dönemi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Medipol Başakşehir, ile yollarını ayıran ile anlaştı.

'i ikinci sırada bitiren Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine gelecek ismi belirledi. Turuncu-lacivertliler, önceki gün Rize'den ayrılan 'la el sıkıştı. Gün içinde Abdullah Avcı'yla yollarını ayırdığını resmi olarak duyuran Başakşehir, vakit kaybetmeden yeni teknik direktörünü de açıklamaya hazırlanıyor. Ligin ikinci devresinde Rizespor'da sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk'un, İstanbul ekibine imza atması an meselesi. Buruk'un menajeri yaptığı açıklamada Başakşehir'le anlaştıklarını bildirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir'de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı Başakşehir'de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
Başakşehir'de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı Başakşehir'de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
Başakşehir'in yeni hocası belli oldu Başakşehir'in yeni hocası belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör