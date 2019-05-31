Başakşehir'de Okan Buruk dönemi

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Okan Buruk ile anlaştı.

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine gelecek ismi belirledi. Turuncu-lacivertliler, önceki gün Rize'den ayrılan Okan Buruk'la el sıkıştı. Gün içinde Abdullah Avcı'yla yollarını ayırdığını resmi olarak duyuran Başakşehir, vakit kaybetmeden yeni teknik direktörünü de açıklamaya hazırlanıyor. Ligin ikinci devresinde Rizespor'da sergilediği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk'un, İstanbul ekibine imza atması an meselesi. Buruk'un menajeri yaptığı açıklamada Başakşehir'le anlaştıklarını bildirdi.