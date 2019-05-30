30 Mayıs 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 Giriş Tarihi: 30.05.2019

Medipol , 'la anlaşan teknik direktör 'yla ilgili açıklamada bulundu. Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklamada "Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayırdık. Başarılar diliyoruz" denildi.

Medipol Kulübü, ile anlaşan Teknik Direktör ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bugün bir görüşme gerçekleştirmişti. Beşiktaş'ın 55 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığını duyurması bekleniyor.

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