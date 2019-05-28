28 Mayıs 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de kadroda büyük revizyon başlıyor

Başakşehir'de kadroda büyük revizyon
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Medipol , sezon başında kiralık olarak 'a gönderdiği 'in ortaya koyduğu başarılı performansın ardından golcü futbolcuyu önümüzdeki sezon kadroda tutma kararı aldı. Turuncu-lacivertliler, yüksek maliyetli Adebayor ve ile ise yollarını ayıracak.

'de geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu sezon da son haftalara kadar zirve yarışının içinde olmasına rağmen şampiyonluğu 'a kaptıran ve 67 puanla ikinci sırada ligi tamamlayan Medipol , kadrosunda yapılanmaya gidiyor. Ligin yaş ortalaması en yüksek takımları arasında yer alan turuncu-lacivertliler, hem gençleşecek hem de maliyeti fazla olan futbolcularla yollarını ayırarak kasasını güçlendirecek. ekibi, bu harekata santrfor bölgesinden başlayacak. Devre arası döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sakatlığından dolayı fazla şansı bulamayan 34 yaşındaki ve son dönemlerde çok fazla kadroda tercih edilmeyen 35 yaşındaki Adebayor ile yollar ayrılacak. Sezon başında kiralık olarak 'a gönderilen ile 2019-2020 sezonunda tekrar takımla birlikte olacak.

MEVLÜT, 3 FORVETİ GEÇTİ

Mevlüt Erdinç, Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 24 maça çıktı. Bu mücadelelerde 12 gol atan 32 yaşındaki oyuncu, 3 de asist yaptı. Mevlüt, bu performansıyla bonservisinin bulunduğu Başakşehir'in forvetlerini de tek başına geride bırakmış oldu. Turuncu-lacivertlilerde hücum hattında ter döken futbolculardan Bajic, 22 karşılaşmada 6 gol, 1 asist yaptı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Demba Ba ise sadece 5 maça çıktı ve 2 gol attı. 2016-2017 sezonunda takıma katılan ancak ilerleyen yaşının da etkisiyle eski formundan uzak olan Adebayor da 19 müsabakada 3 gol, 2 asist ile oynadı.

Ligde toplamda 9 gol atan söz konusu üç futbolcu, böylece 12 gollü Mevlüt'ün gerisinde kalmış oldu.
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