24 Mayıs 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
"HAYALİMDİ"
Nazım Sangare, "Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak benim her zaman hayalimdi. Uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup bana destek olan herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli savunma oyuncusunun mesajına takım arkadaşlarından da destek geldi.
Sangare: "Milli Takım hayalimdi"
Giriş Tarihi: 24.05.2019
Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Nazım Sangare, “Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil, her zaman hayalimdi” dedi.
Antalyasporlu Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımı'nın, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı. 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Sangare ilk kez aday kadroya davet edilme mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"HAYALİMDİ"
Nazım Sangare, "Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak benim her zaman hayalimdi. Uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup bana destek olan herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli savunma oyuncusunun mesajına takım arkadaşlarından da destek geldi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı