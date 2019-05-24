24 Mayıs 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Sangare: "Milli Takım hayalimdi"

Sangare: Milli Takım hayalimdi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 24.05.2019

Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından, A aday kadrosuna çağrılan , “Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil, her zaman hayalimdi” dedi.

Antalyasporlu , A 'nın, ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ve İzlanda karşılaşmasının aday kadrosuna çağrıldı. 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Sangare ilk kez aday kadroya davet edilme mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"HAYALİMDİ"

Nazım Sangare, "Ülkem için oynayacak olmanın benim için nasıl bir gurur kaynağı olduğunu tarif etmem mümkün değil. Ülkem için oynamak benim her zaman hayalimdi. Uğrunda gerekli özveriyi yapmaya ve çok çalışmaya hazırsanız hayalleriniz gerçek oluyor. Bugüne kadar yanımda olup bana destek olan herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli savunma oyuncusunun mesajına takım arkadaşlarından da destek geldi.
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