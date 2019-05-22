22 Mayıs 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Abdullah Avcı Başakşehir'den ayrılacak mı? Göksel Gümüşdağ açıkladı

Abdullah Avcı Başakşehir'den ayrılacak mı? Gümüşdağ açıkladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 Giriş Tarihi: 22.05.2019

Medipol Başakşehir Başkanı , turuncu lacivertlilerin teknik direktörü ile ilgili ses getirecek bir açıklamada bulundu. Son dakika haberine göre; Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kaybeden Medipol Başakşehir'de teknik direktör 'nın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçiyor... Medipol Başakşehir Başkanı , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, TFF Başkanlığı hakkında da konuştu.

TRT Spor'un haberine göre Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." dedi.

"ADAY DEĞİLİM"

Göksel Gümüşdağ ayrıca TFF Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusuyla ilgili, "TFF Başkanlığına aday değilim, böyle bir düşüncem yok." dedi.

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