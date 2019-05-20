20 Mayıs 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'e teselli

Başakşehir'e teselli
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Şampiyonluk mücadelesini kaybeden Avcı’nın takımı, ’nde ön eleme oynamaya hak kazandı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde olan , hedefine ulaşamadı. 'la girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden 'nın öğrencileri, sezonu ikinci olarak bitirmeyi garantiledi. temsilcisi, 'nde ön eleme turu oynamaya da hak kazandı. 2016-17'yi ikinci sırada bitiren Başakşehir, geçen sezonu da 3.'lükle tamamlamıştı.

50 MAÇ SONRA iLK KEZ

'da dün Galatasaray'a mağlup olan Başakşehir'in tam 50 maçlık serisi son buldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu karşılaşmaya kadar ilk yarısını önde kapattığı son 50 lig maçında galibiyete ulaşmıştı. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısında da öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı
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