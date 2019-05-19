20 Mayıs 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir yine sonunu getiremedi

Başakşehir yine sonunu getiremedi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.05.2019

Spor Toto 'in 33. haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan , şampiyonluk şansını kaybetti.

Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Riad Bajic'in golüyle 1-0 önde kapatan turuncu-lacivertli takım, 'ın Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru ile bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

bu yenilgiyle puanını 69'a yükselten Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kaldı. İkili averajda da rakibinin gerisine düşen turuncu-lacivertli ekibin, sezonun bitimine bir hafta kala ikinci sırada ligi tamamlaması kesinleşti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sol uyluk arka adalesinden sakatlığı sebebiyle hafta içinde yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcu, ilk 11 başladığı mücadelenin 29. dakikasında sakatlandı.

Emre kenara gelirken , Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro'yu sahaya sürdü.

AVCI'NIN HAMLELERİ

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda Galatasaray'ın bulduğu gollerden sonra oyuncu değişikliğine gitti.

İlk yarıdaki zorunlu oyuncu değişikliğinden sonra turuncu-lacivertli takımda oyuna giren ikinci isim Togolu golcü oldu. Adebayor 70. dakikada oyuna girerken, İrfan Can Kahveci ise kenara geldi.

Deneyimli teknik adam son değişiklik hakkını 81. dakikada kullandı. Medipol Başkaşehir'in tek golünü atan Bajic kenara gelirken, Brezilyalı yıldız Robinho oyuna dahil oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR YİNE SONUNU GETİREMEDİ

Medipol Başakşehir, son 3 sezonda olduğu gibi şampiyonluk şansını yine son haftalarda kaybetti.

2016-2017 sezonunda ile girdiği şampiyonluk yarışında iddiasını 33. haftaya kadar sürdüren Medipol Başakşehir, o sezonu siyah-beyazlı ekibin 4 puan gerisinde ikinci sırada kapattı.

Geçtiğimiz sezon ise son haftaya kadar şampiyonluk şansını devam ettiren ekibi yine şampiyonluğa ulaşamamıştı. Geçen yıl Galatasaray 75 puanla şampiyon olurken, Medipol Başakşehir 72 puan ve averajla 'nin ardından ligi 3. sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMESİ

Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle şampiyonluk şansı kalmayan Medipol Başakşehir'in son hafta öncesinde ligi ikinci sırada tamamlaması da kesinleşti.

'de son haftaya Beşiktaş'ın 4 puan önünde giren Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme turu oynayacak.

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