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Fatih Terim ve Orhan Ak tribüne gönderildi
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019
Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, yedek kulübesine gönderildi.
Mücadelenin son bölümünde iki takım yedek kulübeleri arasında ortam kızıştı. Belhanda'nın Mahmut Tekdemir ile diyaloğu sonrasında yedek kulübeleri gerilirken, teknik direktör Fatih Terim, sahaya girdiği için yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sonucunda maçın hakemi Cüneyt Çakır; Fatih Terim ve Orhan Ak'ı tribüne gönderdi. Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Ümit Davala ve Hasan Şaş da Fatih Terim ile birlikte maçın kalanını tribünden takip etti.
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