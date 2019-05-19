19 Mayıs 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Fatih Terim ve Orhan Ak tribüne gönderildi

Fatih Terim ve Orhan Ak tribüne gönderildi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

ile arasında oynanan mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü , yedek kulübesine gönderildi.

Mücadelenin son bölümünde iki takım yedek kulübeleri arasında ortam kızıştı. 'nın Mahmut Tekdemir ile diyaloğu sonrasında yedek kulübeleri gerilirken, teknik direktör , sahaya girdiği için yardımcı antrenör 'a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik sonucunda maçın hakemi Cüneyt Çakır; Fatih Terim ve Orhan Ak'ı tribüne gönderdi. 'ın yardımcı antrenörleri ve da Fatih Terim ile birlikte maçın kalanını tribünden takip etti.

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