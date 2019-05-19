19 Mayıs 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Emre Belözoğlu devam edemedi

Emre Belözoğlu devam edemedi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.05.2019

’in tecrübeli oyuncusu , maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

- Medipol mücadelesinde şoku yaşandı. Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 27. dakikasında Galatasaraylı Donk ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanarak yerini Mossoro'ya bıraktı.

Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçında da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.
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