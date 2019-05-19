Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bitime 2 hafta kala 66 puanda bulunan iki takım da mücadeleden galip ayrılması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Başakşehir Kulübü, maç öncesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Tweette 'Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık' ifadelerine yer verildi. Başakşehir'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

İşte o tweet:



