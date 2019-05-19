19 Mayıs 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı!

Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.05.2019

'in 33. haftasında oynanacak - Medipol maçı öncesi turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı geldi.

'in 3. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ile Medipol Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bitime 2 hafta kala 66 puanda bulunan iki takım da mücadeleden galip ayrılması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Başakşehir Kulübü, maç öncesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Tweette 'Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık' ifadelerine yer verildi. Başakşehir'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

İşte o tweet:


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