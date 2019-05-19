Başakşehir'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. 66 puanda bulunan her iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik maç öncesi Başakşehir'de Emre Belözoğlu sevinci yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılamayan yıldız futbolcunun maç kadrosuna alındığı belirtildi. Emre, görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.