19 Mayıs 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi!

Başakşehir'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

'in 33. haftasında ile karşılaşacak olan Medipol 'de sakatlığı bulunan 'nun durumu belli oldu.

'in 33. haftasında şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta ile Medipol , Stadı'nda karşılaşacak. 66 puanda bulunan her iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik maç öncesi Başakşehir'de sevinci yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılamayan yıldız futbolcunun maç kadrosuna alındığı belirtildi. Emre, görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Başakşehir cephesinden son gelişmeler

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