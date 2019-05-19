19 Mayıs 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu açıklaması!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.05.2019

'in 33. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü , karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları;

Futbol oyunun içindeki bütün güzellikleri bu zamana kadar sahaya yansıttık. Umarım bu sefer de yansıtır ve sonucunu alırız. 33. hafta, sezon başından beri buraya geldiğimize göre iki takım da hak etmiş. 22 hafta lider götürdük ve şimdi bir final maçı oynuyoruz. Hakemin, kurulların zor durumda kalmadığı, fair play doğrultusunda bir maç olmasını dilerim. Emre Belözoğlu, 1 haftadır özel fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bugün sabah kendisiyle bire bir görüştük ve böyle karar verdik. Önemli bir oyuncu, böyle maçları çok oynamış. Umarım sağlıklı başlar ve sağlıklı bitirir, fedakarlığın karşılığını alır...

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