17 Mayıs 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Galatasaray maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Başakşehir G.Saray maçı hazırlıklarını devam ettirdi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 Giriş Tarihi: 16.05.2019

Medipol , ’in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertliler, çift kale maç ile çalışmayı noktaladı.

Başakşehir, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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