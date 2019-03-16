16 Mart 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir, Kayseri deplasmanında

Başakşehir, Kayseri deplasmanında
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Lider , 'in 26. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligde geride kalan 25 maçta 57 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi 'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor.

Son iki maçından 1 puan alabilen ise 32 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Emre Belözoğlu cezalı

'de sarı kart cezalısı kaptan , Kayseri deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan mücadelesinin 86. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Clichy'nin sakatlığı sürüyor

Ligdeki son 11 maçını kaybetmeyen ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.



Kaynak: AA
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