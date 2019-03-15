15 Mart 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Lider , 'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

, İstikbal Mobilya maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



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