Yaşar Kemal Uğurlu 27 hafta sonra Başakşehir'in maçında düdük çalacak
Kayserispor - Başakşehir maçında düdük çalacak olan Yaşar Kemal Uğurlu, 27 hafta sonra turuncu-lacivertlilerin bir müsabakasında hakem olarak görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda İ. M. Kayserispor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Mustafa Sönmez yapacak. Özgüç Türkalp ise dördüncü hakem olacak.
Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir'in en son geçtiğimiz sezonun 32. haftasında evinde Sivasspor ile oynadığı mücadelede hakem olarak görev almıştı. Bu maçta turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Arda Turan, Uğurlu'nun üzerine yürümüştü. Mücadelede kırmızı kart gören Arda'ya 10 maç men cezası verilmişti.
Söz konusu karşılaşmadan sonra Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir'in 3 maçında görev aldı, fakat orta hakem olarak görevlendirilmedi. Ankara bölgesi hakemi, söz konusu 3 maçta dördüncü hakem, AVAR ve VAR olarak görev yaptı. O maçlar şöyle:
7 Ekim 2018: Fenerbahçe - Başakşehir (Dördüncü hakem)
3 Kasım 2018: Başakşehir - Beşiktaş (AVAR)
9 Şubat 2019: Başakşehir - BB Erzurumspor (VAR)
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