14 Mart 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Yaşar Kemal Uğurlu 27 hafta sonra Başakşehir'in maçında düdük çalacak

Uğurlu 27 hafta sonra Başakşehir maçında
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 14.03.2019

- maçında düdük çalacak olan , 27 hafta sonra turuncu-lacivertlilerin bir müsabakasında hakem olarak görev alacak.

'in 26. haftasında , 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda İ. M. ile karşılaşacak. Bu müsabakayı yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Mustafa Sönmez yapacak. Özgüç Türkalp ise dördüncü hakem olacak.

Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir'in en son geçtiğimiz sezonun 32. haftasında evinde ile oynadığı mücadelede hakem olarak görev almıştı. Bu maçta turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu , Uğurlu'nun üzerine yürümüştü. Mücadelede kırmızı kart gören Arda'ya 10 maç men cezası verilmişti.

Söz konusu karşılaşmadan sonra Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir'in 3 maçında görev aldı, fakat orta hakem olarak görevlendirilmedi. bölgesi hakemi, söz konusu 3 maçta dördüncü hakem, ve VAR olarak görev yaptı. O maçlar şöyle:

7 Ekim 2018: - Başakşehir (Dördüncü hakem)
3 Kasım 2018: Başakşehir - (AVAR)
9 Şubat 2019: Başakşehir - BB Erzurumspor (VAR)

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