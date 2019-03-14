14 Mart 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir, Kayserispor'a hazırlanıyor

Başakşehir, Kayserispor'a hazırlanıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 14.03.2019

Medipol , 'in 26'ncı haftasında  pazar günü deplasmanda karşılaşacağı İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman pas çalışması ve 8'e 3 oyun ile sürdü. Başakşehirli futbolcular antrenmanı, iki grup halinde savunma, sonlandırma çalışması, gerçekleştirilen turnuva ile tamamladı.

, İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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