13 Mart 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir, Kayserispor'a hazırlanıyor

Başakşehir, Kayserispor'a hazırlanıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Medipol , 'in 26'ncı haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlarken, çabukluk ve dayanıklılık çalışmasının ardından 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda oynanan oyunla sona erdi.

Turuncu lacivertliler, İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor! Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!
Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor! Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!
Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör