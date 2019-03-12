12 Mart 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Robinho'dan şampiyonluk sözü

Robinho'dan şampiyonluk sözü
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 12.03.2019

basınına konuşan Başakşehirli Robinho, “ olacağım” diye iddialı konuştu.

Süper Lig'de 'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atan lider Başakşehir'in yıldızı Robinho, basınına iddialı açıklamalar yaptı. Brezilya'da 'ta eski Teknik Direktörü Emerson Leao'nun göreve gelmesi halinde kendisinin de ülkesine geri dönebileceğini belirten Sambacı, "Eğer eski hocam Emerson Leao, Santos'a dönerse, kariyerim bitmeden ben de Santos'a dönmek isterim. Emerson'a çok şey borçluyum. Kariyerim için önemli insanlardan biri. Şu anda 'de şampiyonluğa gidiyoruz. olacağım" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi... Abdullah Avcı şampiyon yapıp gidecek! Yeni adresi...
Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
Başakşehir kritik virajı kayıpsız atlattı Başakşehir kritik virajı kayıpsız atlattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör