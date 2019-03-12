12 Mart 2019, Salı
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Robinho'dan şampiyonluk sözü
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Brezilya basınına konuşan Başakşehirli Robinho, “Şampiyon olacağım” diye iddialı konuştu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atan lider Başakşehir'in yıldızı Robinho, Brezilya basınına iddialı açıklamalar yaptı. Brezilya'da Santos'ta eski Teknik Direktörü Emerson Leao'nun göreve gelmesi halinde kendisinin de ülkesine geri dönebileceğini belirten Sambacı, "Eğer eski hocam Emerson Leao, Santos'a dönerse, kariyerim bitmeden ben de Santos'a dönmek isterim. Emerson'a çok şey borçluyum. Kariyerim için önemli insanlardan biri. Şu anda Türkiye'de şampiyonluğa gidiyoruz. Şampiyon olacağım" ifadelerini kullandı.
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