12 Mart 2019, Salı
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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