12 Mart 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Medipol , 'in 26'ncı pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

, İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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