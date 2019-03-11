12 Mart 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet

Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde ve ile oynayacağı maçların aday kadrosuna takımlarında forma giyen , İbrahim Sehic ve de davet edildi.

A Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 23 Mart'ta ve 26 Mart'ta ile sahasında oynayacağı maçların 23 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

'den Visca, 'dan Sehic ve 'dan Milosevic'in de yer aldığı şöyle:

KALECİ: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Vedran Kjosevski (Zeljeznicar)

DEFANS: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Civic (), Darko Todorovic ()

ORTA SAHA: Muhamed Besic (Middlesbrough), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Rade Krunic (Empoli), Goran Zakaric (Partizan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Dynamo Dresden), (Medipol Başakşehir), (Atiker Konyaspor), Stjepan Loncar (Rijeka).

FORVET: Edin Dzeko (Roma), Kenan Kodro (Athletic Bilbao), Elvir Koljic (Universitatea Craiova).

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 18 Mart'ta başkent Saraybosna'da hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

Bosna Hersek, EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan ve Yunanistan'ın yanı sıra Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile mücadele edecek.

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