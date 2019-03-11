11 Mart 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir kritik virajı kayıpsız atlattı

Başakşehir kritik virajı kayıpsız atlattı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

'in 25'inci haftasında evinde ağırladığı 'yi 2-1 mağlup ederek puanını 57'ye çıkaran Medipol , sezonun ilk yarısında üst üste 3 hafta kayıp yaşadığı , Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye karışı oynadığı mücadeleleri ligin kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, 2'nci hafta 'ya karşı 2-1'lik skorla mağlup olan turuncu lacivertliler, 6'ncı haftada 'a karşı 0-0, 7'nci haftada Malatyaspor'a karşı 1-1 ve 8'inci haftada ise 'ye karşı da 0-0'lık beraberlikle ayrılan , bu süreçte 6 puan kaybetti. Ligin 19'uncu haftada Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden 'nın öğrencileri, 23'üncü haftada Bursaspor'u 3-0, 24'üncü haftasında 'u 2-0 ve 25'inci haftada ise Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerek sezonun ilk yarısında yaşadığı puan kayıplarını telafi etti.

Ligin 2'nci yarısında oynanan 8 haftada 7 galibiyet elde eden Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla berabere kalarak tek puan kaybını yaşadı.

Sezonun ilk 8 haftasında rakip kalelere 12 gol bırakan Başakşehir, sezonun 2'ci yarısının ilk 8 haftasında ise 18 gol attı. Sezonun ilk 8 maçında kalesinde 4 gol gören turuncu lacivertliler, ligin ikinci yarısında da bu süreci kalesinde gördüğü 4 golle geçti.

İstatistikler şampiyonu belirledi: Medipol Başakşehir!
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
İstatistikler şampiyonu belirledi: Başakşehir! İstatistikler şampiyonu belirledi: Başakşehir!
Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi
Başakşehir'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Başakşehir'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör