10 Mart 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Son goller Robinho'dan

Son goller Robinho'dan
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 09.03.2019

'ye bu sezon 'de gol atan ilk Brezilyalı futbolcu oldu.

Sambacı yıldız, 19. dakikada fileleri havalandırarak ligde 10. golünü kaydetti. 35'lik yıldız, Nisan 2018'de formasıyla sarı-lacivertlilere gol atan son Brezilyalı isimdi.

Tek değişiklik

Abdullah Avcı, karşısında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Epureanu yerine ilk 11'de şans aldı. Öte yandan Başakşehirli futbolcular sahaya "7 Nisan'da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda buluşalım" pankartıyla çıktı.

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