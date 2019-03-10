Son goller Robinho'dan

Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'de gol atan ilk Brezilyalı futbolcu Robinho oldu.

Sambacı yıldız, 19. dakikada fileleri havalandırarak ligde 10. golünü kaydetti. 35'lik yıldız, Nisan 2018'de Sivasspor formasıyla sarı-lacivertlilere gol atan son Brezilyalı isimdi.

Tek değişiklik

Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Epureanu yerine Serdar Taşçı ilk 11'de şans aldı. Öte yandan Başakşehirli futbolcular sahaya "7 Nisan'da Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda buluşalım" pankartıyla çıktı.