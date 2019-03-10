10 Mart 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Napoleoni kahraman oldu

Napoleoni kahraman oldu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 09.03.2019

karşısında 77. dakikada 'ın yerine oyuna giren Stefano Napoleoni 83'te çok kritik bir gol atarak 'i kurtardı.

32 yaşındaki İtalyan forvet, kariyerinde ilk kez ağlarını sarstı. Napoleoni, bu sezon 'de 3. golünü kaydederken belki de en kritik dokunuşunu dün gece gerçekleştirdi.
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