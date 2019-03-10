10 Mart 2019, Pazar
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Napoleoni kahraman oldu
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Fenerbahçe karşısında 77. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna giren Stefano Napoleoni 83'te çok kritik bir gol atarak Başakşehir'i kurtardı.
32 yaşındaki İtalyan forvet, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarstı. Napoleoni, bu sezon Süper Lig'de 3. golünü kaydederken belki de en kritik dokunuşunu dün gece gerçekleştirdi.
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