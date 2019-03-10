Emre Belözoğlu Kayserispor maçında yok

Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, 86. dakikada sarı kart görerek haftaya oynanacak Kayserispor de

38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sekizinci kez sarı kart gördü. Öte yandan Emre'ye Fenerbahçeli taraftarlar destek tezahüratında bulundu. Emre de elini kalbine götürerek tribünleri selamladı.