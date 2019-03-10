10 Mart 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Emre Belözoğlu Kayserispor maçında yok
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu, 86. dakikada sarı kart görerek haftaya oynanacak Kayserispor de
38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sekizinci kez sarı kart gördü. Öte yandan Emre'ye Fenerbahçeli taraftarlar destek tezahüratında bulundu. Emre de elini kalbine götürerek tribünleri selamladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!