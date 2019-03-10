10 Mart 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Emre Belözoğlu Kayserispor maçında yok

Emre Belözoğlu Kayseri maçında yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 09.03.2019

'in tecrübeli yıldızı , 86. dakikada görerek haftaya oynanacak de

38 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'de sekizinci kez gördü. Öte yandan Emre'ye Fenerbahçeli taraftarlar destek tezahüratında bulundu. Emre de elini kalbine götürerek tribünleri selamladı.

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