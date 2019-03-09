09 Mart 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Serdar Taşçı sakatlandı

Başakşehir'de şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 09.03.2019 Giriş Tarihi: 09.03.2019

Medipol ’de defans oyuncusu Serdar Tasçı, maçında sakatlanarak 16. dakikasında yerini Joseph Attamah’a bıraktı.

'in 25. haftasında Medipol 'in evinde ile oynadığı mücadelede maça 11'de başlayan başarılı defans oyuncusu oyuna devam edemedi. Müsabakanın 14. dakikasında sakatlanan Serdar, 16. dakikada yerini Joseph Attamah'a bıraktı.

Başakşehir'de ayrıca Alexandru Epureanu da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamamıştı.

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