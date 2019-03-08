08 Mart 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 08.03.2019

, 'in 25. haftasında yarın 'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.



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