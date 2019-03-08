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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 08.03.2019
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
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