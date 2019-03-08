08 Mart 2019, Cuma
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Başakşehir’de 8 Mart jesti
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Gökhan İnler ve Napolioni'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel jest.
Başakşehirli Gökhan İnler, kurucusu olduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, takım arkadaşı Napoleoni'yle birlikte kadın futbol takımlarıyla buluştu. Penaltı vuruşu kullanan ikili, daha sonra ise gösteri maçında forma giydi.
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