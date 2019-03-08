08 Mart 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir’de 8 Mart jesti

Başakşehir’de 8 Mart jesti
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 07.03.2019

ve Napolioni'den 8 Günü'ne özel jest.

Başakşehirli , kurucusu olduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın 8 Günü etkinliğinde, takım arkadaşı Napoleoni'yle birlikte kadın futbol takımlarıyla buluştu. Penaltı vuruşu kullanan ikili, daha sonra ise gösteri maçında forma giydi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Çakır'ın maçında gerginlik! Kafa kafaya... Çakır'ın maçında gerginlik! Kafa kafaya...
Başakşehir'in fikstür avantajı Başakşehir'in fikstür avantajı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör