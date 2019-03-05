05 Mart 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'in fikstür avantajı

Başakşehir'in fikstür avantajı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 05.03.2019

15 haftadır zirveden inmeyen lider , ligde kalan 10 maçın 8’ini ’da oynayacak. Sadece ve deplasmanına gidecek.

'de bitime 10 hafta kala liderlik koltuğunda oturan , şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. G.Saray'ın puan kaybıyla aradaki farkı 8'e yükselten turuncu-lacivertliler, son 10 haftaya büyük bir avantajla giriyor. İkinci yarıda 7 maçta 6 galibiyet alan 'nın öğrencileri, tek puan kaybını sahasında beraberliğiyle yaşadı. Avrupa'ya ve 'na daha önce veda eden Başakşehir, kalan 10 maçının 8'ini 'da oynayacak. 6 maçı evinde oynayacak lider, 28. haftada , 33. haftada ise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kalan 2 deplasmanda ise ve 'ta ter dökecek. Ligde 6. haftada zirveye yükselen ancak 1 hafta sonra yerini Galatasaray'a kaptıran turuncu-lacivertliler, 10. haftada yükseldiği liderlik koltuğunu bir daha bırakmadı.
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