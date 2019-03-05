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Başakşehir'in fikstür avantajı
Giriş Tarihi: 05.03.2019
15 haftadır zirveden inmeyen lider Başakşehir, ligde kalan 10 maçın 8’ini İstanbul’da oynayacak. Sadece Kayseri ve Sivas deplasmanına gidecek.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 10 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. G.Saray'ın puan kaybıyla aradaki farkı 8'e yükselten turuncu-lacivertliler, son 10 haftaya büyük bir avantajla giriyor. İkinci yarıda 7 maçta 6 galibiyet alan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, tek puan kaybını sahasında Erzurum beraberliğiyle yaşadı. Avrupa'ya ve Ziraat Türkiye Kupası'na daha önce veda eden Başakşehir, kalan 10 maçının 8'ini İstanbul'da oynayacak. 6 maçı evinde oynayacak lider, 28. haftada Beşiktaş, 33. haftada ise Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kalan 2 deplasmanda ise Kayseri ve Sivas'ta ter dökecek. Ligde 6. haftada zirveye yükselen ancak 1 hafta sonra yerini Galatasaray'a kaptıran turuncu-lacivertliler, 10. haftada yükseldiği liderlik koltuğunu bir daha bırakmadı.
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