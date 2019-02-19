19 Şubat 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 19.02.2019

Spor Toto 'de 'u 1-0 yenen lider 'de gözler maçına çevrildi.

, 'in 23. haftasında ile 23 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Antrenmanda diğer futbolcular ise pas, çabukluk ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Tedavisi süren Fransız oyuncu Gael Clichy, antrenmanda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 21 Şubat Perşembe günü devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı' Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'
Fenerbahçe'de Moses gerçeği! İşte oyundan çıkma sebebi Fenerbahçe'de Moses gerçeği! İşte oyundan çıkma sebebi
Medipol Başakşehir kayıpsız ilerliyor Medipol Başakşehir kayıpsız ilerliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör