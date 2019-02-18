MAÇ SONUCU l Antalyaspor 0-1 Başakşehir l ÖZET
Süper Lig'in 22. haftasında AnMedipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 48'e yükselterek en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Antalyaspor ise bu sonuçla 29 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un, kaleci Mert Günok'la karşı karşı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
33. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı topukla Kudriashov'a çıkardı. Kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Kudriashov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
40. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu kapan Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.
45. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın vuruşunda, kaleci Boffin'inden seken top, boşta kaldı. Arda Turan ile defans oyuncuları arasında oluşan karambolde kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Antalya
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik, Mevlüt Erdinç
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşcı, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho
GOL: Dk. 33 Kudriashov (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 19 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk. 27 Kudriashov (Medipol Başakşehir)
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