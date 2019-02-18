18 Şubat 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Arda Turan maça damga vurdu!

Arda Turan maça damga vurdu!
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 18.02.2019

Spor Toto 'in 22. haftası kapanış maçında Antalyaspor - karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Başkşehir'in yıldız oyuncusu fair-play'e uygun bir hareket yaptı.

'de oynanan Antalyaspor - maçının 19. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında ve Nazım Sangare arasında yaşanan pozisyonda hakem Mete Kalkavan, taç atışını Başakşehir'e verdi.

Kararın ardından Sangare, hakeme tepki gösterirken Arda Turan, Mete Kalkavan'a''Hocam, benden çıktı'' dedi.

KARAR DEĞİŞMEDİ, TOPU BİLEREK AUTA ATTI

Buna rağmen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. Arda Turan, taç atışını doğrudan auta gönderdi ve topun Antalyaspor'a geçmesini sağladı.

Öte yandan hakeme itirazda bulunan Nazım Sangare, Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
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