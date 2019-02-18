18 Şubat 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Karşılaşmanın 19. dakikasında Arda Turan ve Nazım Sangare arasında yaşanan pozisyonda hakem Mete Kalkavan, taç atışını Başakşehir'e verdi.
Kararın ardından Sangare, hakeme tepki gösterirken Arda Turan, Mete Kalkavan'a''Hocam, benden çıktı'' dedi.
KARAR DEĞİŞMEDİ, TOPU BİLEREK AUTA ATTI
Buna rağmen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. Arda Turan, taç atışını doğrudan auta gönderdi ve topun Antalyaspor'a geçmesini sağladı.
Öte yandan hakeme itirazda bulunan Nazım Sangare, Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
Arda Turan maça damga vurdu!
Giriş Tarihi: 18.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası kapanış maçında Antalyaspor - Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Başkşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan fair-play'e uygun bir hareket yaptı.
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının 19. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Arda Turan ve Nazım Sangare arasında yaşanan pozisyonda hakem Mete Kalkavan, taç atışını Başakşehir'e verdi.
Kararın ardından Sangare, hakeme tepki gösterirken Arda Turan, Mete Kalkavan'a''Hocam, benden çıktı'' dedi.
KARAR DEĞİŞMEDİ, TOPU BİLEREK AUTA ATTI
Buna rağmen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. Arda Turan, taç atışını doğrudan auta gönderdi ve topun Antalyaspor'a geçmesini sağladı.
Öte yandan hakeme itirazda bulunan Nazım Sangare, Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı