17 Şubat 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında

Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Lider , 'de 22. haftanın kapanış maçında yarın 'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan 'un 29 puanı bulunuyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

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