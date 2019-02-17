Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.
Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.
Clichy kadroda yok
Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.
Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
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