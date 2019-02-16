16 Şubat 2019, Cumartesi
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Salonda kondisyon çalışmasının arından teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahada gerçekleştirilen antrenman grup çalışması ile sona erdi.
Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışmalarla hazırlıklarına devam etti.
Salonda kondisyon çalışmasının arından teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahada gerçekleştirilen antrenman grup çalışması ile sona erdi.
Başakşehir, yarın yapacağı son antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya hareket ederek kampa girecek.
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