16 Şubat 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 16.02.2019

'in 22'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak , bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışmalarla hazırlıklarına devam etti.

Salonda kondisyon çalışmasının arından teknik direktör yönetiminde sahada gerçekleştirilen antrenman grup çalışması ile sona erdi.
Başakşehir, yarın yapacağı son antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 'ya hareket ederek kampa girecek.

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