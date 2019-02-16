16 Şubat 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir hazır kıta

Başakşehir hazır kıta
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

'in lideri Medipol 'de mesaisi sürdü.

deplasmanında ter dökecek lider , hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenmanda futbolcuların son derece hırslı ve keyifli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. Başakşehir, hazırlıklara bugün de devam edecek.
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