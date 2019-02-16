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Başakşehir hazır kıta
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de Antalyaspor mesaisi sürdü.
Antalyaspor deplasmanında ter dökecek lider Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda futbolcuların son derece hırslı ve keyifli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi. Başakşehir, hazırlıklara bugün de devam edecek.
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