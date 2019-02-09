09 Şubat 2019, Cumartesi
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Başakşehir hazır kıta
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Süper Lig'de lidelik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına konsantre oldu.
Lider Medipol Başakşehir, Akhisarspor galibiyetini bugün Erzurumspor zaferiyle perçinlemek istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan, sakat ve cezalısı bulunmayan turuncu-lacivertlilerde, futbolcuların oldukça hırslı ve moralli gözükmesi ise teknik heyeti ayrıca sevindirdi.
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