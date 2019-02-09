09 Şubat 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir hazır kıta

Başakşehir hazır kıta
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 08.02.2019

'de lidelik koltuğunda oturan , Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına konsantre oldu.

Lider , Akhisarspor galibiyetini bugün Erzurumspor zaferiyle perçinlemek istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan, sakat ve cezalısı bulunmayan turuncu-lacivertlilerde, futbolcuların oldukça hırslı ve moralli gözükmesi ise teknik heyeti ayrıca sevindirdi.
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