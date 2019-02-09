Başakşehir - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir 21. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında sekiz puan fark bulunan Başakşehir rakibini yenerek bu farkı korumak istiyor. Peki, Başakşehir - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21. hafta mücadelesinde üç puan mücadelesi verecek. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında sekiz puan fark bulunan Başakşehir rakibini yenerek bu farkı korumak istiyor. Erzurumspor ise İstanbul deplasmanında galibiyet peşinde olacak.
BAŞAKŞEHİR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
9 Şubat Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Başakşehir - Erzurumspor muhtemel 11'ler...
Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
Erzurumspor: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Taylan, Rashad Muhammed, Obertan, Edouk,Opseth
İki takım arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.
Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.
Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!