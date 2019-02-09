Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir 21. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında sekiz puan fark bulunan Başakşehir rakibini yenerek bu farkı korumak istiyor. Peki, Başakşehir - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21. hafta mücadelesinde üç puan mücadelesi verecek. En yakın rakibi Galatasaray ile arasında sekiz puan fark bulunan Başakşehir rakibini yenerek bu farkı korumak istiyor. Erzurumspor ise İstanbul deplasmanında galibiyet peşinde olacak.

BAŞAKŞEHİR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 Şubat Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Erzurumspor muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

Erzurumspor: Sehic, Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Taylan, Rashad Muhammed, Obertan, Edouk,Opseth

İki takım arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.