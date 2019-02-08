08 Şubat 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'in konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehirin konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 Giriş Tarihi: 08.02.2019

'in lideri ile arasındaki mücadele, 3. 'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

Lider , Spor Toto 'in 21. haftasında yarın 'u konuk edecek.

3. 'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi 'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

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