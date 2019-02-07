07 Şubat 2019, Perşembe
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Başakşehir’de keyifler yerinde
Giriş Tarihi: 06.02.2019
Ligde zirve koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'de BB Erzurumspor maçı öncesi moraller yüksek.
Süper Lig'de 2. sıradaki G.Saray'ın 8 puan önünde liderliğini sürdüren Başakşehir, sahasında oynayacağı kritik Erzurumspor maçı hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdürüyor. Futbolcuların oldukça moralli gözüktüğü antrenman, yapılan çift kale maçla tamamlandı.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
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