06 Şubat 2019, Çarşamba
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Ligin ağası Edin Visca
Giriş Tarihi: 05.02.2019
Başakşehir için içerisi-dışarısı fark etmiyor. Süper yıldızı Edin Visca ile önüne geleni deviriyor. Akhisar’ı 3 golle devirip zirvede rahatladılar.
Başakşehir için işler yolunda gidiyor. İstanbul temsilcisi ikinci yarıda yoluna kayıpsız devam ediyor. Bunda da en büyük pay oyun sistemi kadar Edin Visca'ya ait. Başakşehir'in hücumdaki en büyük gücü Akhisar deplasmanında da fazla mesaideydi. Takımının attığı 3 golü de hazırladı. Puan farkını 8 yaptı. Galatasaray yeni transferlerle havaya girmişti. Ancak Alanya deplasmanında takıldı. Başakşehir ile 2 maçlık fark 3'e çıktı. Yeni transferlerden Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama oynadı. Yunan forvet istediği topları alamadı, Kongolu stoper ise 5. dakikada sarı gördüğü için istediği müdahaleleri yapamadı.
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