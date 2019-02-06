06 Şubat 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Ligin ağası Edin Visca

Ligin ağası Edin Visca
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 05.02.2019

için içerisi-dışarısı fark etmiyor. Süper yıldızı ile önüne geleni deviriyor. ’ı 3 golle devirip zirvede rahatladılar.

için işler yolunda gidiyor. temsilcisi ikinci yarıda yoluna kayıpsız devam ediyor. Bunda da en büyük pay oyun sistemi kadar 'ya ait. Başakşehir'in hücumdaki en büyük gücü deplasmanında da fazla mesaideydi. Takımının attığı 3 golü de hazırladı. Puan farkını 8 yaptı. yeni transferlerle havaya girmişti. Ancak Alanya deplasmanında takıldı. Başakşehir ile 2 maçlık fark 3'e çıktı. Yeni transferlerden Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama oynadı. Yunan forvet istediği topları alamadı, Kongolu stoper ise 5. dakikada sarı gördüğü için istediği müdahaleleri yapamadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Arda Turan sevimsiz adam. Biz onu nasıl sevmişiz! "Arda Turan sevimsiz adam. Biz onu nasıl sevmişiz!"
Arda Turan sevimsiz adam. Biz onu nasıl sevmişiz! "Arda Turan sevimsiz adam. Biz onu nasıl sevmişiz!"
Medipol Başakşehirden büyük başarı Medipol Başakşehir'den büyük başarı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör