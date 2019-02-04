04 Şubat 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den büyük başarı

Medipol Başakşehirden büyük başarı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 Giriş Tarihi: 04.02.2019

Spor Toto 'de lider durumda bulunan , 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, 'ın berabere kalmasıyla 20. hafta sonunda en yakın rakibi olan sarı-kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

GALATASARAY, 11 PUAN FARK YAKALAMIŞTI
, Galatasaray'ın, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farkı yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, o sezonun aynı döneminde en yakın takipçisi 'ın 11 puan önünde 51 puanla zirvede yer almıştı.

Galatasaray o sezonu 79 puanla Beşiktaş'ın 4 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.

'de bugüne kadar, o tarihten sonraki en büyük puan farkına ise Beşiktaş ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda 20. hafta sonunda 50 puanla en yakın takipçisi 'nin 7 puan önünde yer alıyordu.

Beşiktaş, aynı zamanda kuruluşunun 100. yılı olan sezonu da Galatasaray'ın 8 puan önünde bitirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

SON 20 YILDAKİ TABLO

Süper Lig'de 20. haftalar sonu itibarıyla lider ve ikinci sıradaki takımın puan farkı şöyle oldu:

SezonBirinciPuanİkinciPuanFark
2018-2019Medipol Başakşehir44Galatasaray368
2017-2018Medipol Başakşehir43Galatasaray412
2016-2017Beşiktaş44Medipol Başakşehir422
2015-2016Beşiktaş50Fenerbahçe464
2014-2015Beşiktaş47Fenerbahçe461
2013-2014Fenerbahçe44Galatasaray404
2012-2013Galatasaray37Antalyaspor334
2011-2012Galatasaray46Fenerbahçe424
2010-2011Trabzonspor44Bursaspor440
2009-2010Fenerbahçe44Galatasaray431
2008-2009Sivasspor42Trabzonspor420
2007-2008Galatasaray45Fenerbahçe441
2006-2007Fenerbahçe41Galatasaray374
2005-2006Fenerbahçe52Galatasaray484
2004-2005Fenerbahçe50Galatasaray482
2003-2004Beşiktaş47Fenerbahçe443
2002-2003Beşiktaş50Gençlerbirliği437
2001-2002Galatasaray46Beşiktaş433
2000-2001Galatasaray45Fenerbahçe450
1999-2000Galatasaray51Beşiktaş4011
Robinho ilk golünü attı

SÜPER LİG'İN "EN"LERİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE
Turuncu-lacivertli ekip, 20. hafta sonunda Süper Lig'de birçok alanda da zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de 13 maçla en çok galip gelen takım olan Medipol Başakşehir, 2 karşılaşmayla en az yenilen takım konumunda da bulunuyor.

Kalesinde 20 maçta yalnızca 10 gol gören İstanbul ekibi, 0,50'lik gol yeme ortalamasına sahip. Turuncu-lacivertli ekipten sonra en az golü ise 19 golle kalesinde gördü.

Gol averajında da +21'e ulaşan 'nın ekibi, +16 averaja sahip Galatasaray'a bu alanda da üstünlük kurmuş durumda.

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