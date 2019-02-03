03 Şubat 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba ilk maçında golle tanıştı

Demba Ba ilk maçında golle tanıştı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.02.2019

'in yeni transferi Senegalli futbolcu , turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta ağları sarstı.

'in 20. haftasında , deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atan İstanbul ekibinde yeni transfer , bu müsabakayla ilk defa turuncu-lacivertli formayı giydi. Maçın 78. dakikasında Arda Turan'ın yerine oyuna dahil olan Ba, 90+3. dakikada Visca'nın pasında ağları sarsmayı başardı. Senagalli futbolcu bu golle birlikte yeni takımıyla ilk maçında golle tanışmış oldu.

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