03 Şubat 2019, Pazar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başkan Erdoğan'dan Başakşehir açıklaması

Başkan Erdoğandan Başakşehir açıklaması
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 Giriş Tarihi: 03.02.2019

, ekranlarında “Cumhurbaşkanı Özel Yayını”na katılarak gündemdeki konuları değerlendirdi. Erdoğan, 'de 8 puan farkla birinci sırada bulunan Medipol ile övündüğünü söyledi.

, 'de katıldığı programda 'in lideri Medipol ile ilgili de açıklamalar yaptı.

"Başakşehir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım" diyen Erdoğan, liderin çok başarılı gittiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Başakşehir, benim büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok çok iyi, önde de gidiyor" ifadesini kullandı.

Liderden övgü dolu sözlerle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir'le övünüyorum çünkü benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve taa buralara kadar geldi" ifadesini kullandı.

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