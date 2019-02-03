Başkan Erdoğandan Başakşehir açıklaması

03 Şubat 2019, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan Başakşehir açıklaması
Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 Giriş Tarihi: 03.02.2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ekranlarında “Cumhurbaşkanı Özel Yayını”na katılarak gündemdeki konuları değerlendirdi. Erdoğan, Süper Lig'de 8 puan farkla birinci sırada bulunan Medipol Başakşehir ile övündüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı programda Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile ilgili de açıklamalar yaptı.
"Başakşehir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım" diyen Erdoğan, liderin çok başarılı gittiğinin altını çizdi.
Erdoğan, "Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Başakşehir, benim büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok çok iyi, önde de gidiyor" ifadesini kullandı.
Liderden övgü dolu sözlerle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir'le övünüyorum çünkü benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve taa buralara kadar geldi" ifadesini kullandı.
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