01 Şubat 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

M. Başakşehir, Fedor Kudriashov'u kadrosuna kattı

Fedor Kudriashov Başakşehirde
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 Giriş Tarihi: 01.02.2019

, transferin son dakikalarında 31 yaşındaki Rus futbolcu Fedor Kudriashov kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler, Kudriashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

'de zirvede yer alan , transferin son dakikalarında savunmaya bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fedor Kudriashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin kulübümüze ve Fedor Kudriashov'a hayırlı olmasını temenni eder, Rus futbolcuya başarılar dileriz" denildi.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Sibiryak Bratsk, FK Khimki, Tom Tomsk, Spartak Moskova, Tom Tomsk, Krasnodar, Terek Grozny, Rubin Kazan ve Rostov takımlarında forma giydi. Deneyimli savunmacı 26 kez de Rus Milli Takımı'nda oynadı.

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